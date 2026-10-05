S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Stryker-Aktie Investoren gebracht.

Am 05.10.2023 wurden Stryker-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 264,81 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,776 Stryker-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (275,43 USD), wäre die Investition nun 1 040,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,01 Prozent.

Stryker markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 105,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at