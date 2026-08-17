Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
|Lukrative Stryker-Anlage?
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17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stryker-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Stryker-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Stryker-Papier an diesem Tag bei 267,58 USD. Bei einem Stryker-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,374 Stryker-Aktien. Die gehaltenen Stryker-Papiere wären am 14.08.2026 126,77 USD wert, da der Schlussstand 339,21 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 26,77 Prozent.
Zuletzt verbuchte Stryker einen Börsenwert von 130,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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