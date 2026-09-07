Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
|Lukrative Stryker-Anlage?
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Stryker von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Stryker-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 289,02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Stryker-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,346 Stryker-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (303,13 USD), wäre die Investition nun 104,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,88 Prozent gesteigert.
Stryker erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 116,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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