S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stryker-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Stryker-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Stryker-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Stryker-Aktie betrug an diesem Tag 278,23 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Stryker-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 35,941 Stryker-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (291,86 USD), wäre das Investment nun 10 489,88 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Stryker eine Börsenbewertung in Höhe von 112,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at