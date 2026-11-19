Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|Rentable Super Micro Computer-Anlage?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Super Micro Computer von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Super Micro Computer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Super Micro Computer-Anteile bei 2,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 385,356 Super Micro Computer-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Super Micro Computer-Aktie auf 24,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 391,14 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 839,11 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Super Micro Computer eine Börsenbewertung in Höhe von 15,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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