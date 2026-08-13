Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|Performance unter der Lupe
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Super Micro Computer von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Super Micro Computer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 25,44 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Super Micro Computer-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 393,035 Super Micro Computer-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.08.2026 14 782,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,61 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,82 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Super Micro Computer bezifferte sich zuletzt auf 20,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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