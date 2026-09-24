Super Micro Computer Aktie

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WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

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Profitable Super Micro Computer-Investition? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Super Micro Computer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Super Micro Computer-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Super Micro Computer-Aktie 2,35 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 257,131 Super Micro Computer-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 176 415,50 USD, da sich der Wert einer Super Micro Computer-Aktie am 23.09.2026 auf 41,44 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 664,15 Prozent.

Super Micro Computer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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