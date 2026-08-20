Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|Frühes Investment
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 20.08.2021 wurde die Super Micro Computer-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28,058 Super Micro Computer-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 026,37 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 1 026,37 USD, was einer positiven Performance von 926,37 Prozent entspricht.
Super Micro Computer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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