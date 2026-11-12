S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Super Micro Computer-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4,37 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 22,889 Super Micro Computer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 696,50 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Papiers am 11.11.2026 auf 30,43 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 596,50 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Super Micro Computer bezifferte sich zuletzt auf 18,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at