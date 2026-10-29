Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|Rentable Super Micro Computer-Investition?
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Super Micro Computer-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 29.10.2025 wurde das Super Micro Computer-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Super Micro Computer-Aktie an diesem Tag 52,69 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,979 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 35,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 679,64 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32,04 Prozent verringert.
Super Micro Computer wurde am Markt mit 23,56 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
29.10.26
|S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Super Micro Computer-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
22.10.26
|S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
21.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Super Micro Computer Inc
|29,52
|-1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.