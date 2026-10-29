Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

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Rentable Super Micro Computer-Investition? 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Super Micro Computer-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Super Micro Computer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 29.10.2025 wurde das Super Micro Computer-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Super Micro Computer-Aktie an diesem Tag 52,69 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,979 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 35,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 679,64 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32,04 Prozent verringert.

Super Micro Computer wurde am Markt mit 23,56 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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