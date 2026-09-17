Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|Rentable Super Micro Computer-Investition?
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17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Super Micro Computer-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Super Micro Computer-Aktie an diesem Tag 3,73 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Super Micro Computer-Aktie investiert hat, hat nun 268,456 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (36,85 USD), wäre die Investition nun 9 892,62 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 889,26 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Super Micro Computer eine Börsenbewertung in Höhe von 23,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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