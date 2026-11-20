Vor 3 Jahren wurde das Synchrony Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29,82 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,353 Synchrony Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Synchrony Financial-Papiere wären am 19.11.2026 231,19 USD wert, da der Schlussstand 68,94 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 131,19 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Synchrony Financial einen Börsenwert von 21,83 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Synchrony Financial-Papiere an der Börse NYSE war der 31.07.2014. Damals wurde der erste Kurs der Synchrony Financial-Aktie bei 17,17 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at