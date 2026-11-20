Synchrony Financial Aktie
WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035
|Synchrony Financial-Anlage
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synchrony Financial von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Synchrony Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29,82 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,353 Synchrony Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Synchrony Financial-Papiere wären am 19.11.2026 231,19 USD wert, da der Schlussstand 68,94 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 131,19 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Synchrony Financial einen Börsenwert von 21,83 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Synchrony Financial-Papiere an der Börse NYSE war der 31.07.2014. Damals wurde der erste Kurs der Synchrony Financial-Aktie bei 17,17 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synchrony Financial
Analysen zu Synchrony Financial
Aktien in diesem Artikel
|Synchrony Financial
|61,58
|-1,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.