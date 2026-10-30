S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synchrony Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Am 30.10.2021 wurden Synchrony Financial-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Synchrony Financial-Anteile bei 46,45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,153 Synchrony Financial-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 165,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76,97 USD belief. Damit wäre die Investition um 65,71 Prozent gestiegen.

Synchrony Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,91 Mrd. USD. Am 31.07.2014 wurden Synchrony Financial-Papiere zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Zum Börsendebüt der Synchrony Financial-Aktie wurde der Erstkurs mit 17,17 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at