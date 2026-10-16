S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synchrony Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Synchrony Financial gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Synchrony Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Synchrony Financial-Aktie bei 70,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Synchrony Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,235 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 74,04 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 053,95 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 5,40 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Synchrony Financial einen Börsenwert von 23,39 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Synchrony Financial-Papiere an der Börse NYSE war der 31.07.2014. Ihren ersten Handelstag begann die Synchrony Financial-Aktie bei 17,17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at