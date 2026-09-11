Synchrony Financial Aktie
WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035
|Lukrative Synchrony Financial-Anlage?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synchrony Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Synchrony Financial-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Synchrony Financial-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 371,333 Synchrony Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 75,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 013,37 USD wert. Das entspricht einem Plus von 180,13 Prozent.
Der Börsenwert von Synchrony Financial belief sich zuletzt auf 25,17 Mrd. USD. Synchrony Financial-Papiere wurden am 31.07.2014 zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Synchrony Financial-Papiers auf 17,17 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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