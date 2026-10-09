Synchrony Financial Aktie

Synchrony Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035

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Lohnender Synchrony Financial-Einstieg? 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synchrony Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Synchrony Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Synchrony Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,67 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synchrony Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 3,750 Synchrony Financial-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 73,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 276,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 176,42 Prozent erhöht.

Alle Synchrony Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,34 Mrd. USD. Synchrony Financial-Anteile wurde am 31.07.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Synchrony Financial-Anteils auf 17,17 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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