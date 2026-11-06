S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synchrony Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Synchrony Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.11.2016 wurde die Synchrony Financial-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 35,436 Synchrony Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 624,73 USD, da sich der Wert eines Synchrony Financial-Anteils am 05.11.2026 auf 74,07 USD belief. Damit wäre die Investition 162,47 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Synchrony Financial belief sich jüngst auf 23,30 Mrd. USD. Das Synchrony Financial-Papier wurde am 31.07.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Das Synchrony Financial-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at