Synchrony Financial Aktie
WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035
|Hochrechnung
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synchrony Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Synchrony Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47,68 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synchrony Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,973 Synchrony Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 68,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 441,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,15 Prozent zugenommen.
Synchrony Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,34 Mrd. USD. Die Synchrony Financial-Aktie wurde am 31.07.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Synchrony Financial-Aktie wurde der Erstkurs mit 17,17 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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