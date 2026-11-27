Heute vor 5 Jahren wurden Synchrony Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47,68 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synchrony Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,973 Synchrony Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 68,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 441,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,15 Prozent zugenommen.

Synchrony Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,34 Mrd. USD. Die Synchrony Financial-Aktie wurde am 31.07.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Synchrony Financial-Aktie wurde der Erstkurs mit 17,17 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at