Synchrony Financial Aktie
WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035
|Synchrony Financial-Anlage im Blick
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synchrony Financial von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Synchrony Financial-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Synchrony Financial-Anteile bei 49,91 USD. Bei einem Synchrony Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 200,361 Synchrony Financial-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Synchrony Financial-Anteile wären am 01.10.2026 14 327,79 USD wert, da der Schlussstand 71,51 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,28 Prozent vermehrt.
Der Synchrony Financial-Wert an der Börse wurde auf 23,13 Mrd. USD beziffert. Die Synchrony Financial-Aktie wurde am 31.07.2014 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Synchrony Financial-Anteils lag damals bei 17,17 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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