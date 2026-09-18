Synchrony Financial Aktie
WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035
|Profitabler Synchrony Financial-Einstieg?
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Synchrony Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Synchrony Financial von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Synchrony Financial-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Synchrony Financial-Aktie bei 76,53 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,307 Synchrony Financial-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 97,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,41 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 97,23 USD entspricht einer negativen Performance von 2,77 Prozent.
Synchrony Financial wurde am Markt mit 24,31 Mrd. USD bewertet. Am 31.07.2014 wurden Synchrony Financial-Papiere zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Der Erstkurs der Synchrony Financial-Aktie belief sich damals auf 17,17 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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