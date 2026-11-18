Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
|Rentabler Sysco-Einstieg?
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Sysco-Aktie statt. Zum Handelsende standen Sysco-Anteile an diesem Tag bei 53,14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 188,182 Sysco-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 676,33 USD, da sich der Wert einer Sysco-Aktie am 17.11.2026 auf 77,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,76 Prozent gesteigert.
Sysco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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