Sysco Aktie

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WKN: 859121 / ISIN: US8718291078

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Sysco-Anlage 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sysco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sysco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 05.08.2025 wurde die Sysco-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Sysco-Aktie an diesem Tag bei 79,25 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Sysco-Aktie investiert hat, hat nun 126,183 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 446,69 USD, da sich der Wert eines Sysco-Papiers am 04.08.2026 auf 82,79 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 10 446,69 USD, was einer positiven Performance von 4,47 Prozent entspricht.

Am Markt war Sysco jüngst 40,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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