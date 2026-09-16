S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sysco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sysco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sysco-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 76,76 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 130,276 Sysco-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 79,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 369,98 USD wert. Mit einer Performance von +3,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Sysco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39,97 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at