S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sysco-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sysco-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sysco-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 47,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Sysco-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,057 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 82,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 745,42 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 74,54 Prozent gleich.

Insgesamt war Sysco zuletzt 40,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at