Sysco Aktie

Sysco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859121 / ISIN: US8718291078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sysco-Investment im Blick 21.10.2026 16:03:39

S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sysco-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sysco-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sysco-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 47,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Sysco-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,057 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 82,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 745,42 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 74,54 Prozent gleich.

Insgesamt war Sysco zuletzt 40,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sysco Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sysco Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sysco Corp. 73,82 1,15% Sysco Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt kräftig ab -- DAX leichter -- US-Börsen schwächer - NASDAQ tiefrot -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen