Sysco Aktie

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WKN: 859121 / ISIN: US8718291078

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Sysco-Investment 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sysco-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Sysco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Sysco-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Sysco-Anteile letztlich bei 71,96 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,390 Sysco-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,09 USD, da sich der Wert eines Sysco-Papiers am 11.08.2026 auf 84,26 USD belief. Mit einer Performance von +17,09 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Sysco belief sich zuletzt auf 40,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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