Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
|Profitabler Sysco-Einstieg?
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sysco von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Sysco-Aktie statt. Zum Handelsende standen Sysco-Anteile an diesem Tag bei 52,12 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Sysco-Aktie investiert hat, hat nun 191,865 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 83,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 013,05 USD wert. Das entspricht einem Plus von 60,13 Prozent.
Der Börsenwert von Sysco belief sich jüngst auf 40,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sysco Corp.
|
16:03
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sysco von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.08.26
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sysco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sysco-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sysco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.08.26
|Ausblick: Sysco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.07.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sysco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Sysco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sysco Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sysco Corp.
|71,54
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.