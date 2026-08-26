S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sysco von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Sysco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Sysco-Aktie statt. Zum Handelsende standen Sysco-Anteile an diesem Tag bei 52,12 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Sysco-Aktie investiert hat, hat nun 191,865 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 83,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 013,05 USD wert. Das entspricht einem Plus von 60,13 Prozent.

Der Börsenwert von Sysco belief sich jüngst auf 40,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at