Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
|Rentabler Sysco-Einstieg?
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sysco von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Sysco-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 82,34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,145 Sysco-Aktien im Depot. Die gehaltenen Sysco-Aktien wären am 29.09.2026 953,24 USD wert, da der Schlussstand 78,49 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,68 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Sysco eine Marktkapitalisierung von 38,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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