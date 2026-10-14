S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sysco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Sysco-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Sysco-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Sysco-Anteile bei 82,23 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sysco-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,216 Sysco-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,11 USD, da sich der Wert eines Sysco-Anteils am 13.10.2026 auf 79,03 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 96,11 USD, was einer negativen Performance von 3,89 Prozent entspricht.

Sysco wurde am Markt mit 38,40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at