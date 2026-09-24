S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen T-Mobile US-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das T-Mobile US-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 47,20 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 211,853 T-Mobile US-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 165,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35 095,54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 250,96 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von T-Mobile US belief sich jüngst auf 174,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at