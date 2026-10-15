T-Mobile US Aktie

T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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Lohnender T-Mobile US-Einstieg? 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen T-Mobile US-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit T-Mobile US-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 117,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die T-Mobile US-Aktie investiert hätte, hätte er nun 85,063 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2026 13 422,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157,79 USD belief. Damit wäre die Investition um 34,22 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete T-Mobile US eine Marktkapitalisierung von 165,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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