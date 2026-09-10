S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in T-Mobile US-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem T-Mobile US-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren T-Mobile US-Anteile 137,63 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die T-Mobile US-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,727 T-Mobile US-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,85 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Papiers am 09.09.2026 auf 177,34 USD belief. Mit einer Performance von +28,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

T-Mobile US erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 194,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at