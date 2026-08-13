T-Mobile US Aktie

T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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Lukrative T-Mobile US-Investition? 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in T-Mobile US eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das T-Mobile US-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren T-Mobile US-Anteile 138,34 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die T-Mobile US-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,286 T-Mobile US-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 177,13 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 803,96 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 28,04 Prozent.

T-Mobile US wurde am Markt mit 191,84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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05.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 T-Mobile US Buy UBS AG
27.07.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
24.07.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
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