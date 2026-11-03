T. Rowe Price Group Aktie
WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088
|Lohnende T Rowe Price Group-Anlage?
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03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Titel T Rowe Price Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T Rowe Price Group von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden T Rowe Price Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der T Rowe Price Group-Aktie betrug an diesem Tag 63,69 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 157,011 T Rowe Price Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (105,85 USD), wäre das Investment nun 16 619,56 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 66,20 Prozent.
Alle T Rowe Price Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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