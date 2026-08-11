S&P 500-Titel T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in T Rowe Price Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die T Rowe Price Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der T Rowe Price Group-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der T Rowe Price Group-Anteile betrug an diesem Tag 69,01 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die T Rowe Price Group-Aktie investiert, befänden sich nun 144,907 T Rowe Price Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.08.2026 16 486,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,86 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von T Rowe Price Group belief sich zuletzt auf 24,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at