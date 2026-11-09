S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tapestry-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Tapestry-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Tapestry-Aktie an diesem Tag 28,28 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 35,361 Tapestry-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Tapestry-Papiers auf 132,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 695,90 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 369,59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Tapestry bezifferte sich zuletzt auf 26,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at