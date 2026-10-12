Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
|Hochrechnung
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12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Tapestry-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Tapestry-Papier bei 27,39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,651 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 424,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116,24 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 324,39 Prozent gesteigert.
Alle Tapestry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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