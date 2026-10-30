Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
|Target-Performance
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Target-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 108,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 92,022 Target-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 13 970,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 151,82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,71 Prozent angewachsen.
Alle Target-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 68,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Target Corp.
Analysen zu Target Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Target Corp.
|137,80
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.