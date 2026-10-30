S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Target-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Target-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 108,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 92,022 Target-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 13 970,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 151,82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,71 Prozent angewachsen.

Alle Target-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 68,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at