Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
|Lukrativer Target-Einstieg?
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Target-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Target-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 131,33 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,761 Target-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,14 USD, da sich der Wert eines Target-Anteils am 25.11.2026 auf 172,22 USD belief. Das entspricht einem Plus von 31,14 Prozent.
Target erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 77,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Target Corp.
|
27.11.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Target-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.26
|S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
18.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
17.11.26
|Ausblick: Target präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.11.26
|S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 startet im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel hätte eine Investition in Target von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Target Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Target Corp.
|157,00
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.