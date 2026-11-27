So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Target-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Target-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 131,33 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,761 Target-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,14 USD, da sich der Wert eines Target-Anteils am 25.11.2026 auf 172,22 USD belief. Das entspricht einem Plus von 31,14 Prozent.

Target erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 77,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at