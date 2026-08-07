S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Target-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Target-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Target-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 131,94 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Target-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,792 Target-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 11 147,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 147,08 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 147,49 USD, was einer positiven Performance von 11,47 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Target belief sich zuletzt auf 67,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at