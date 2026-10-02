Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
|Lohnendes Target-Investment?
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Target von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Target-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 106,69 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Target-Aktie investiert hat, hat nun 9,373 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 156,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 468,74 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 46,87 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Target einen Börsenwert von 71,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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