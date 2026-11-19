Teledyne Technologies Aktie
WKN: 926932 / ISIN: US8793601050
|Lukrativer Teledyne Technologies-Einstieg?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teledyne Technologies von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Teledyne Technologies-Papier statt. Zum Handelsende stand die Teledyne Technologies-Aktie an diesem Tag bei 444,22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,225 Teledyne Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 141,33 USD, da sich der Wert eines Teledyne Technologies-Papiers am 18.11.2026 auf 627,83 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,33 Prozent zugenommen.
Teledyne Technologies wurde am Markt mit 28,56 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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