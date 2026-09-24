Teledyne Technologies Aktie

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WKN: 926932 / ISIN: US8793601050

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Performance unter der Lupe 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Titel Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teledyne Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Teledyne Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Teledyne Technologies-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 433,49 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,307 Teledyne Technologies-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 432,67 USD, da sich der Wert eines Teledyne Technologies-Anteils am 23.09.2026 auf 621,05 USD belief. Mit einer Performance von +43,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Teledyne Technologies belief sich zuletzt auf 28,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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