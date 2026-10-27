Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|Teradyne-Performance im Blick
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27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teradyne-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Teradyne-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Teradyne-Papier an diesem Tag 147,50 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,678 Teradyne-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Teradyne-Papiers auf 309,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 209,49 USD wert. Damit wäre die Investition um 109,49 Prozent gestiegen.
Teradyne markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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