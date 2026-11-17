Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|Teradyne-Investment im Blick
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teradyne von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Teradyne-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Teradyne-Anteile an diesem Tag bei 24,68 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Teradyne-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,052 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 231,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 939,63 USD wert. Das entspricht einem Plus von 839,63 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Teradyne eine Börsenbewertung in Höhe von 38,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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