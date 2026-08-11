S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teradyne von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Teradyne-Investment gewesen.

Am 11.08.2023 wurden Teradyne-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 101,73 USD. Bei einem Teradyne-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,830 Teradyne-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 588,91 USD, da sich der Wert eines Teradyne-Papiers am 10.08.2026 auf 365,10 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 258,89 Prozent.

Alle Teradyne-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at