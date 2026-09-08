S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teradyne von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Teradyne-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 08.09.2023 wurde die Teradyne-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 99,70 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Teradyne-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 100,301 Anteilen. Die gehaltenen Teradyne-Anteile wären am 04.09.2026 35 810,43 USD wert, da der Schlussstand 357,03 USD betrug. Damit wäre die Investition um 258,10 Prozent gestiegen.

Teradyne war somit zuletzt am Markt 55,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at