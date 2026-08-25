S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teradyne-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Teradyne-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Teradyne-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,778 Teradyne-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (364,90 USD), wäre das Investment nun 1 743,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 643,43 Prozent erhöht.

Teradyne wurde am Markt mit 58,84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at