Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|Langfristige Performance
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15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teradyne-Investment von vor 5 Jahren verdient
Teradyne-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 122,23 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Teradyne-Aktie investiert hat, hat nun 0,818 Anteile im Depot. Die gehaltenen Teradyne-Papiere wären am 14.09.2026 269,33 USD wert, da der Schlussstand 329,20 USD betrug. Mit einer Performance von +169,33 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Teradyne eine Marktkapitalisierung von 59,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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