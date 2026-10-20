Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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Frühes Investment 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Tesla-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 20.10.2023 wurde die Tesla-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Tesla-Papier bei 211,99 USD. Bei einem Tesla-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,472 Tesla-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 368,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,62 USD wert. Damit wäre die Investition um 73,62 Prozent gestiegen.

Tesla wurde am Markt mit 1,40 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andrei Tudoran / Shutterstock.com

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