Bei einem frühen Tesla-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Tesla-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Tesla-Anteile an diesem Tag 234,30 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Tesla-Aktie investierten, hätten nun 4,268 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 620,74 USD, da sich der Wert eines Tesla-Papiers am 16.11.2026 auf 379,74 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,07 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Tesla eine Marktkapitalisierung von 1,54 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at